保養權威雅詩蘭黛於2014年推出專為亞洲肌膚量身研發的微分子肌底原生露家族，2022年，雅詩蘭黛科學團隊全新升級最受亞洲肌膚喜愛的原生露、櫻花水，推出新一代「微分子肌底原生露」與「微分子肌底原生露 櫻花輕盈版」。
每天早晚使用全新升級的原生露、櫻花水，為肌膚打好穩定基礎，保養效果將不再只是表皮拋光，從保養的第一步就開啟肌膚的飽水模式，更適合現在長時間配戴口罩或換季易出現的問題肌、疲勞、日曬等肌膚敏感乾燥時刻，可搭配化妝棉或紙面膜自製急救面膜，透過濕敷使用，保養有感！
保養權威雅詩蘭黛於2014年推出專為亞洲肌膚量身研發的微分子肌底原生露家族，2022年，雅詩蘭黛科學團隊全新升級最受亞洲肌膚喜愛的原生露、櫻花水，推出新一代「微分子肌底原生露」與「微分子肌底原生露 櫻花輕盈版」。
每天早晚使用全新升級的原生露、櫻花水，為肌膚打好穩定基礎，保養效果將不再只是表皮拋光，從保養的第一步就開啟肌膚的飽水模式，更適合現在長時間配戴口罩或換季易出現的問題肌、疲勞、日曬等肌膚敏感乾燥時刻，可搭配化妝棉或紙面膜自製急救面膜，透過濕敷使用，保養有感！
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