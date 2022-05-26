白河區公所26日在白河國泰路舉辦蓮粽比賽，由各社區包粽高手PK競賽，也為即將到來的白河蓮花季暖身。（張毓翎攝）

白河區長董麗華說，今年白河蓮花種植面積為230公頃，目前已花開5成。（張毓翎攝）

馬上要過端午節了，台南市長黃偉哲26日與當地103歲的人瑞黃方彩華阿嬤，一起用蓮子等餡料綁蓮粽，場面十分熱鬧，藉此也宣傳6月4日的白河蓮花季，吸引更多人來白河賞蓮、吃蓮子美食。

白河區公所26日在白河國泰路舉辦蓮粽比賽，由各社區包粽高手PK競賽，也為即將到來的白河蓮花季暖身。白河區長董麗華說，今年白河蓮花種植面積為230公頃，目前已花開5成，白河蓮花季系列活動6月4日開跑，歡迎大家來白河蓮鄉，欣賞蓮花美姿及蓮田的風光。

黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處長徐振能、市議員李宗翰、劉米山、沈家鳳、張世賢及蔡育輝等人，今天到場一起和鄉親包蓮粽，黃偉哲表示，今年水庫水情還不錯，蓮花花況比去年更好，也期待今年蓮花季助農民行銷，不管是看門道或看熱鬧，人潮和買氣都能創新高。

今年白河蓮花季首日6月4日舉辦開幕晚會，從下午3時至晚間8時30分，當天邀請金曲台語歌王許富凱、金曲新人？te壞特、多組街頭藝人及在地表演團體蒞臨演出，當天市集也有消費滿額抽獎活動。

此外期間活動，包含6月25日全民健走、7月23日節能減碳疾病防治活動暨16歲成年禮、7月30日模範母親暨模範父親表揚、8月27日白河區蓮花盃暨校際籃球邀請賽、10月15日白河區蓮花盃網球邀請賽，以及公所與各社區合作的農村小旅遊，相關詳情可上「白河區公所」FB粉專查詢。