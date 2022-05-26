新竹市長各黨牌面人選翻了又翻，民眾黨始終如一被外界認為是立委高虹安，對此她坦言還在評估中，也以立委身分勤走基層，在國民兩黨人選還未明朗，民眾黨會做好防疫以及在地服務。至於議員布局大致底定，西區、原住民將會提出人選，預計6月會啟動黨內相關提名程序。

26日前來新竹都城隍廟辦理活動的高虹安表示，國民兩黨新竹市長選舉錯縱迷離，就像連續劇般周周有新布局，包含清大教授翁曉玲、副市長沈慧虹一一浮出檯面，她則還未被徵詢意見，但各黨精銳盡出，對市民是好現象，也是鯰魚效應的展現。

近期各黨翻牌以女性為多，高虹安推測應是各黨觀察新竹市選民結構，也許女性身分是適合的方向，但無論性別違何，人選須關心大小事、為民謀福利，跟性別沒有絕對關係。

高虹安近期勤跑地方，她表示自己是以立委的身分實際關心，長時間在地服務，蹲點過程中花時間跟民眾了解空橋、汙水下水道接管、園區空氣品質等等議題，她能以立委身分將問題帶回中央，從中央權責來解決。至於是否選市長？她坦言努力評估中，這段時間她走片新竹大街小巷思考能為大家做什麼，在審慎的決定後會跟大家報告。

目前民眾黨議員在東區、北區、香山區及南區都有提名人選，僅剩西區及原住民還在尋覓有志之士，由於東區曾拿下漂亮的政黨票數，在李國璋及宋品瑩基礎上將評估再提1席，預計6月啟動黨內提名程序。