新冠肺炎疫情未歇，為保全公衛防疫、PCR採檢量能，確保感染者的投藥及時性，指揮中心今起開放快篩陽民眾經診斷可視同確診，必要時投以抗病毒藥物。不過新制上路之際，就有快篩陽性個案直衝診所，嚇壞其他病患。對此，中央流行疫情指揮中心今呼籲民眾不要直接衝進去，現在門口都會貼上告示，請民眾遵循就醫動線與流程，主動告知快篩陽，第一時間進行分流。

小兒科醫師詹前俊昨指出，自從指揮中心昨公布快篩陽經診斷視同確診新制，就有快篩陽個案衝到診所要求開藥，嚇死候診病患。診所每日都有小寶寶、老人前往接種疫苗，恐讓健康的寶寶、老人暴露在風險當中。中華民國基層醫療協會理事長林應然認為，快篩陽性者應該以視訊確診，不宜親自到診。

對此，指揮官陳時中表示，我們呼籲了幾天，就診的時候要和醫療院所告知。醫療應變組副組長羅一鈞也特別提醒民眾，不要直接衝進去，現在門口都會貼上告示，請民眾遵循院所規劃的就醫動線與流程，務必在報到時主動告知院所抗原快篩檢測結果，第一時間進行分流，以和其他病患分開。

陳時中表示，這2天下雨較大，或是因新制上路緣故，看診、用藥比較少，早上秩序大致上良好，民眾也願意配合，沒有擁擠的情況。根據統計，禮拜一PCR採檢人數有12萬，這2天已持續往下降，確診數也平穩，不過還沒辦法統計PCR採檢量少多少，但是必然是會少的。

對於判定確診只限西醫，是否會有放寬的可能？陳時中表示，中醫提供調養身體的藥物都沒有問題，但會保留西醫來診斷，中醫在照顧上則沒有問題，本來就可以本於專業照顧。