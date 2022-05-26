位於新店安民街、安興路口的大溪地社區，面積約1200坪，2015年被檢測為海砂屋，同年更新會核准立案並申請事業計畫報核，辦理自力更新，但因諸多繁複法令及住戶意見分歧，都更進度牛步，新北住都中心介入輔導，與15戶重啟溝通，幫助社區加速都更審議預計最快2026年動工。

新北住都中心表示，除拜訪更新會，了解住戶們的建議與心聲，還在地駐點三個月投入80人次、舉辦五場說明會，接觸到更多原先因工作繁忙無暇認識都更的住戶，順利與15戶重啟溝通；中心也列席理監事會、會員大會，以輔導更新會運作。

新北住都中心說，如今大溪地社區已有團隊進場，更新會表達無須中心直接介入住戶權利分配，但需借重中心法令諮詢及行政協調，中心居協助角色與新北市都更處一同輔導更新會，依據審議委員意見修正事業計畫中，若事業計畫順利，預計將於2026年上半年開工。

新北住都中心執行長汪禮國表示，對大溪地這樣的海砂屋社區來說，經由中心推廣都更觀念，讓居民了解都更知識，化解對繁雜法令的疑慮，確實有凝聚全體住戶信心與決心的作用，推動自力更新的社區能否成功，關鍵因素就是「團結」，中心將持續以專業顧問的角色提供更新會諮詢，例如社區住戶法令諮詢、融資或廠商遴選建議，協助社區續辦都更程序，加速翻轉危險老舊的居住環境。