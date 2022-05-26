疫情衝擊觀光產業，飯店住房與餐飲業績急凍，台北凱達大飯店推出今年度以來最優惠的限時住房專案，即日起至5月31日止，每房只要1199元，堪稱史上最殺。家宴中餐廳則是推出內用滿2千即送價值2千元的「龍蝦金湯饗脆米」，希望藉由愛龍蝦的廣大族群能夠激起民眾內用的欲望，搭配推出180元的元氣便當、各式外帶組合餐與低溫即食防疫箱等商品，期望能挽救五月觸底的業績。

台北凱達大飯店的精緻雙人房定價9800元，5月底前平日入住只要1199元(不含早餐)，搭配家宴中餐廳口碑推薦的精緻外帶合菜，四菜一湯的幸福組合只要1200元，讓大家Fun心體驗不受外界打擾的私人小旅行。台北凱達此時祭出1折左右的優惠力拼住房，並自嘲5月份到飯店不用人擠人相對很安全，且此時的住房與餐飲絕對超值優惠。以令人驚豔的創意中菜聞名的家宴中餐廳，則是看好愛吃龍蝦的廣大族群，於6月30日前特別推出內用滿2千即贈送價值2千元的家宴功夫菜「龍蝦金湯饗脆米」，入口的龍蝦肉彈牙，搭配香濃滑順的龍蝦金湯與剛起鍋的香脆炸米，讓人回味無窮。

台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧則搶推全新一季JC CAT雲朵下午茶，結合澳洲街頭特色小吃跟甜點，內含6款鹹點及6款甜點，每款各2份，共24份點心，再搭配2杯270元以下的飲品，或補差價可享特調飲品「無尾熊也瘋狂」、「雪梨的夏天」或是「玫莓派對」，跟著JC CAT品嘗澳式美食，盡情享受炎炎夏日的午後度假食光。

台北六福萬怡酒店The Lounge以澳洲特色美食為主軸，設計出12款澳式甜鹹點，每款皆2份。其中「甜菜根牛肉起司堡」，是以澳式漢堡設計，將甜菜根及奶油取代美式漢堡的酸黃瓜及美乃滋，口感更為清爽獨特；還有使用蟹鉗與蟹肉呈現高級版的街頭小吃「炸蟹棒」，以及卡巴豬肉捲、千層酥香腸卷等澳洲街頭小吃。另外還有去雪梨絕對不能錯過這款風靡少女心的「西瓜蛋糕」，西瓜與蛋糕的結合減去了奶油的甜膩感，剛剛好的清爽味道，是許多人去澳洲雪梨一定要吃的美味甜點；還有澳洲傳統代表的「萊明頓」，將原味蛋糕沾上各種醬料，再沾上椰子粉，是款看似簡單卻又內涵豐富口感的一道甜點。

飲品部分也因應澳洲主題打造了三款澳式風味特調，將澳洲人常飲用的Cappuccino以及給小朋友飲用的Babyccino做變化，高腳杯內放入香草冰淇淋及奶泡，淋上巧克力醬，再放上彩色糖珠、開心果碎以及棉花糖，另附上一份現粹Espresso，讓想喝杯咖啡的大人可以加入杯中飲用，也讓不能喝咖啡因的小朋友有另一種不同的享受；還有以優格碗為概念的「玫莓派對」；以及用新鮮水果果昔發想的「雪梨的夏天」 ，結合當地及台灣的水果組合而成，酸酸甜甜的好滋味，很適合在炎熱的夏天來一杯。