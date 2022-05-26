預估高原期將維持至少2個月 陳時中：高峰後頂多20％人染疫

台大小兒科醫師李秉穎先前曾預估，9月才比較有機會恢復正常生活，但隨著疫情曲線趨緩，他今天改口說「還不一定」，不過至少7月底高峰會過去，屆時群體免疫也頂多百分之30~40的人得到感染而已，想要完全自由活動，恐怕沒那麼快。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近一步指出，事實上屆時頂多15%~20％的人染疫，台灣的高原期會維持1~2個月，「曲線越不陡峭，疫情就會越久」。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎表示，從目前流行趨緩緩步上升的曲線來看，也會緩步下降，九月恢復正常生活是「最樂觀的估計」，因日韓也是緩升、緩降超過四個月了疫情仍持續，沒有平息，但只要群體免疫達一定程度，應能適度開放。

若七月底高峰都已經過去，屆時是否能透過群體免疫達到完全自由活動？李秉穎說，屆時群體免疫也頂多百分之30~40的人得到感染而已，想要完全自由活動，恐怕也沒那麼快。

對此，陳時中今天則表示，染疫人數達4成不可能 ，至於3成的可能性？也不能說完全沒有，但這波疫情發展到今天約50多日來看，現在為止，單日確診數維持在高原期八、九萬，以這個速度，到了七月底，約僅有15%~20%的人染疫，可能是這波疫情的上限。

和鄰近國家如韓國相比，維持30％～ 34%，發展曲線不像，但也要持續注意。

而北市長柯文哲表示，這波疫情洪峰已經過去，台灣高原期約會維持4周，陳時中也坦言，其他各國家高原期也大多是一到兩個月，根據這樣的模型推估，台灣高原期可能會長一點，約會維持一到兩個月。

陳時中指出，台灣的因為波形和香港、韓國、紐西蘭相比都沒那麼陡峭，若越不陡峭，疫情流行時間就會久一點，但高原期維持一到兩個月是近來亞洲幾國觀察到的情況。