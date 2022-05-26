今年端午節連假落在6月3日至5日，不少民眾將安排出遊行程，北市停車管理工程處今指出，為維持本市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原周日收費的西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，仍維持每日收費，其餘收費停車格則暫停收費。

停管處說，民眾可由現場收費牌面檢視該路段是否屬周日收費路段，屬停管處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場）也會照常收費。貨車裝卸貨格位、限時格位、時段性禁停及計程車站位等特殊格位仍依牌面上管制時段管制，不因不收費而改變。

停管處提醒，民眾於收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，若離去時未見繳費通知單，可於上班時段電洽停管處服務臺（02-27269600）或至停管處網站（https：//parkingfee.pma.gov.taipei/）查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。