快篩陽性怎麼辦？（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

判定快篩陽=確診場所。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

社區篩檢站轉型社區醫療站。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市26日新增1679名確診個案。為鼓勵長輩盡速接種疫苗，6月起，65歲以上長輩施打任一劑疫苗，可獲500元超商禮券及2劑快篩試劑。另外7月起將有3萬多名符合第4劑施打資格的長輩，將採造冊通知方式安排大型施打站接種。

新竹市今年以來累積2萬5298名確診個案，目前累積居家照護者為1萬1652人、居家隔離者為1581人。

為鼓勵長輩儘速前往接種疫苗，贈送禮卷及快篩試劑，新竹市原有加碼方案不變，5月31日前，設籍新竹市符合資格長輩施打疫苗後可領取1000元超商禮券。6月1日起，65歲以上長輩施打任1劑疫苗後可獲500元超商禮券及2劑快篩試劑。民眾可電洽合約醫院、診所，預約接種。

竹市截至7月份將有3萬多名符合第4劑施打資格長輩，將規畫採造冊通知方式，安排大型施打站以利長者前往接種。

為因應疫情指揮中心宣布自今日起，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認即可研判為確定病例，社區採檢站就地轉型為新竹市社區醫療站（武陵路25巷側），同步自今日起周一至周六上午（0900-1200），由醫療機構團隊進駐，提供快篩陽性民眾現場診斷、確診及領藥一條龍服務。

市府已協調轄內診所基層診所共同合作，以視訊診療方式協助民眾上傳確診通報並給藥，請民眾多加利用，如尚有疑問，請洽本市居家關懷中心03-5320900諮詢。

衛生局呼籲，防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。