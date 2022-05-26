北市國九及高三生因疫情影響，到畢業典禮前一日都會遠距上課，緊接著遇上暑假打工季，北市勞動局長陳信瑜表示，為保護學子在打工時的安全，「勞動好YOUNG前進校園」線上講座，今年首度將開辦對象自高中職擴大至國中生，學校申請截至11月30日止，預計辦35場。

陳信瑜表示，「勞動好YOUNG前進校園」推廣校園勞動權益講座多年，今年首次將實施對象自高中職擴大至國中生，預計辦35場，截至11月30日止受理申請，除了實體講座，也可搭配學校遠距授課，還可配合老師課程客製化主題。

北市勞動局勞動教育文化科長蔡惠雅表示，今年碰上疫情，上半年各學校多遠距，目前收到7個學校申請辦講座，國中2場、高中5場，主題大部分與打工權益，求職防騙有關。

蔡惠雅指出，今年比較特別是會考後國三遠距到畢業，鼓勵學校利用課程較輕鬆的時間，舉辦線上講座，學校反饋多數良好，有些則建議講師內容可再活潑一點，有獎徵答的禮物改送文具等。

蔡惠雅說，往年平均近6000多學生參與，去年掉到4000多人，主要因學校考量疫情多是班級自己辦，以往幾個辦大型講座的學校也沒申請，今年會改為線上開課也考量學校接受度。

陳信瑜補充，講座內容除了學生打工或就業必須知道的求職防詐騙，以及勞動條件、職場性騷擾防治、職場安全衛生、職場性別平等，也有勞資爭議如何處理等議題，讓學子了解打工會遇到的職場問題，以及如何應對。