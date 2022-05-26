本土疫情炸鍋，為避免學生染疫停學、復課的狀況反覆發生，不少家長希望能讓孩子提早放暑假，對此，教育部也授權各縣市政府彈性調整停課標準。截至目前，新北市、台北市新、桃園市、竹市、新竹縣、台中市、雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣與連江縣等17縣市都已表態，其中六都多選擇不提前放暑假。

➤基隆市

基隆市宣布延長遠距教學上課至6月2日，國小與幼兒園家長若因工作上需要，仍可讓學生到校。

➤新北市

新北市暫時沒有提前放暑假的規劃，將繼續實施線上或分流教學。

➤台北市

台北市宣布不提早放暑假，公私立各級學校遠距教學到6月2日，私立幼兒園部分由校方自行決定。

➤桃園市

桃園市宣布各級學校實施遠距教學到6月2日，後續將視疫情狀況調整；而國三與高三生則直接遠距到暑假，畢業典禮則改線上方式舉行。

➤新竹市

新竹市高中已下學校停止實體課程至6月2日，高三與國三生畢業典禮前也暫停實體課程。

➤新竹縣

新竹縣宣布暫時沒有提早放暑假的規劃，高中以下學校遠距教學至6月2日。

➤苗栗縣

苗栗縣表示將配合中央防疫規範來辦理，目前仍在研擬中。

➤台中市

台中市今宣布，台中高中以下學校實施遠距教學至6月2日，6月3日起恢復實體課程。

➤雲林縣

雲林縣宣布高中以下的學校，持續停課至6月2日，之後視疫情狀況滾動式檢討。

➤彰化縣

彰化縣長高中以下學校遠距教學延長一周，後續將視疫情情況進行滾動式調整，不過，目前將不採遠距教學至暑假。

➤南投縣

南投縣高中以下學校至6月2日都暫停實體課程，改採遠距教學，後續將視疫情狀況調整。

➤嘉義縣

嘉義縣沒有提早放暑假的計畫，但下周是否停課則會再討論。

➤嘉義市

嘉義市宣布，高中以下的學校5月30日至6月5日持續遠距教學。

➤台南市

台南市宣布不提早放暑假，下周維持遠距教學。

➤高雄市

高雄市宣布將停止實體課程時間至6月5日。

➤屏東縣

屏東縣尚未宣布。

➤宜蘭縣

宜蘭縣級學校暫停實體課程至6月2日，但因6月3日起為端午連假，因此復課時間預計是6月6日。

➤花蓮縣

花蓮縣目前沒有提早放暑假的計畫。

➤台東縣

台東縣各級學校遠距教學至6月5日。

➤澎湖縣

澎湖縣預計在今天下午討論是否要提前放暑假。

➤金門縣

金門縣是否提前放暑假仍在討論中。

➤連江縣

連江線預計讓國中小線上教學到6月10日，後續視疫情滾動式調整。