台中市交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心目前已上網招標，將加速推動。(林欣儀攝)

為改善台灣大道交通壅塞情況，前台中市長胡志強時代提出設置水湳轉運中心，市議員陳淑華表示，從前市長林佳龍時期到現在，轉運站設計變更、工程一延再延，現在的規畫車位及月台都較林佳龍時的設計減少，呼籲市府加速推動；交通局長葉昭甫表示，該案已上網招標，預計6月6日截止投標。

陳淑華表示，胡志強時為了減少國道客運行駛台灣大道造成的車流壅塞問題，規畫水湳轉運站，希望將國道客運集中到轉運站內，當時編列了預算、要先蓋鐵皮屋式的簡易臨時轉運站，而林佳龍就任後改為規畫正式轉運站，並提出近40億元預算的規畫案。

陳淑華說，盧秀燕就任市長後，先擱置了林佳龍時期的轉運中心規畫，直到2020年才承諾提出預算25億元的規畫案，並於2021年編列4501萬元預算，但去年底又追加8億元，到現在該預算已逼近林佳龍時的規模，但設計量體從原本地上7層、地下4層，竟減少到剩下地上4層、地下3層，且停車席位、國道月台席位都減少。

她不滿地說，因為設計變更等情況，使得原本計畫去年底要動工的水湳轉運站，到現在都無法動工，建設延宕，呼籲市府應儘速推動，有效緩解台灣大道交通問題。

葉昭甫表示，水湳轉運中心在前市府時期雖有規畫，但都市設計審議都沒定案，近年來市府進行相關設計的檢討與規畫，已獲得都市審議委員會審查通過，目前上網招標中，預計6月截止投標，將加速推動相關作業。