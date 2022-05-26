東生華(8432)今(26)日宣布，取得血管相關疾病用藥在馬來西亞、印尼、菲律賓三地的銷售代理權，有助拓展海外血管相關疾病用藥市場。

本次代理的血管相關疾病用藥，主要功能為預防中風及血液栓塞，東生華看中目前當地缺乏高經濟效益之產品，患者用藥成本高，為能提升當地病患之生活品質，故此代理，相信此產品對患者能有實質上助益。

據IMS Health統計，同性質產品於2020年Q2~Q4及2021年Q1在馬來西亞、印尼、菲律賓三地合計，銷售金額達3,686萬美元。目前本案已取得代理合約，接續進入藥證申請、查驗登記階段，最快有機會於2023年取證並在通路鋪貨，將能對營收有所貢獻。

據東生華最新一期財報公告，2022年Q1營收較去年同期增加18.4%，營業利益增加83.4%，每股稅後純益(EPS)0.51元，較去年同期0.25元增加104%。而去年取得的幾張台灣新藥證業已申請健保給付及通路鋪貨中，預計下半年將逐漸發揮效益。

展望後市，東生華已向馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、香港及緬甸提出數個品項查驗登記，預計2024年以前將陸續領證，積極布局東南亞市場。