羅氏製藥(Roche)周三表示，該公司已經研發出三種試劑盒，可用於檢測猴痘病毒。該猴痘病毒正在非洲以外的地區傳播，但以前通常在非洲以外找不到該病毒。

根據世界衛生組織的資料，歐洲和北美已經出現了200多例猴痘的疑似或確診病例。

該瑞士藥廠表示，3種LightMix模組病毒檢測工具中的一種，能檢測包括天花、猴痘、牛痘等正痘病毒。

第二款檢測劑只檢測猴痘病毒，特別是針對西非和中非的毒株。第三種只給研究人員使用，可檢測正痘病毒和猴痘病毒。

另外關於疫苗方面，西班牙衛生單位周三表示，政府將購買由丹麥公司Bavarian Nordic生產的猴痘疫苗Imvanex，但沒有說明購買數量。

德國則在本周稍早宣布，將購買4萬劑Imvanex疫苗，以便因應情況嚴重時需要。

目前猴痘疫苗僅有Bavarian Nordic公司生產提供。丹麥也宣布，已開始提供民眾疫苗接種。