雲林縣口湖鄉宜梧滯洪池增設露營區，迎接後疫情時期戶外休閒潮。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉宜梧滯洪池經9年營造，被譽為雲林「海角祕境」、「小日月潭」，縣政府著手規畫設置露營區，26日縣長張麗善前往會勘，將利用滯洪池部分停車場設置露營區，配合浴廁設施與步道修整，讓民眾在後疫情時期，藉由戶外露營放鬆心情，同時帶動地方休閒產業發展。

宜梧滯洪池面積達100公頃，分為南、北2池，繞池1周約3.7公里，是雲林最具規模的滯洪池，啟用後不僅有效減少口湖地區水患，茂密的林地衍生豐富自然生態，周邊還有口湖遊客中心，可提供各種旅遊服務，非常適合露營，縣府聽取各方意見後，決定規畫1處露營區。

張麗善表示，為完善露營區設施，此行特別率城鄉發展處、計畫處、水利處、文化觀光處共4名處長到場，針對露營區、周邊設施進行全盤性會勘。近幾年全台露營風氣盛行，許多民眾會沿著台61線尋找露營點，宜梧滯洪池位於台61線旁，是絕佳的露營點。

張麗善說，露營區相關規畫工程經費約1500萬元，包括將停車場改為露營區、老舊廁所翻新、衛浴設施、無障礙空間等，另外也針對車露夜宿，加強燈光與充電設備，打造1處安全、方便的休閒場域，未來還有第2、3期工程，持續發展雲西露營休閒產業。

縣文觀處處長陳璧君指出，縣府已向中央爭取2.2億元，全方位發展雲西觀光休閒產業，宜梧滯洪池設置露營區後，可藉由164縣道聯結水林鄉顏思齊開台景點、北港朝天宮宗教聖地，讓遊客變香客、香客變遊客，增加夜宿機率促進地方整體消費。