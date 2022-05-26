新冠肺炎疫情延燒，包括消基會及各種專家都呼籲政府免費提供快篩。行政院長蘇貞昌今日宣布，將免費發放中低收入、低收入戶、長照機構快篩，預計將有80萬人受惠。指揮官陳時中表示，中低收、低收入戶可獲每人5劑，機構住民則是每人3劑，希望機構在群聚時及時運用，及早找出病例。

消費者文教基金會董事長黃怡騰近期表示，快篩是全民協助防疫的必要工具，政府應提供民眾「必要的便利」，例如每個月免費配給2到4劑，或用低價、半買半送方式販售，有助於提升整體防疫效能，也能避免劣幣驅除良幣，民眾取得便宜又優質的快篩後，就不會去購買便宜的假貨。

陽交大公衛研究所兼任教授、前國健署長邱淑媞日前也指出，快篩不夠敏感，但特異性高，因此快篩陽就是陽，陰性卻不一定陰性，會有遺漏的個案。這些個案需要被找出並投藥。由於疫情不是這波過了就過去，一定會有新一波再起，屆時仍會有一定比例的死亡，呼籲針對65歲以上長者、高風險對象寄送快篩。

中華民國防疫學會理事長王任賢也表示，過去民眾快篩陽還得接受PCR採檢，導致大家不想被隔離而不去篩，但若政府免費提供，加上新制上路後快篩已有法律定位，就能減少個案被遺漏的機會。

根據指揮中心統計，快篩實名制截至今日中午為止，僅有1家機構完售，共售出1成1，下午還有很多快篩可以買。陳時中表示，目前快篩還沒展開第2輪，為避免擁擠，還沒購買的民眾請儘速購買。快篩實名制整體而言沒有問題，昨晚11點為止，共50家完售，9成以上到晚上還有快篩，民眾不用排隊就能購買。

由於目前5劑500元的快篩對部分民眾仍有負擔，為減輕中低收、低收入戶經濟壓力，陳時中表示，政院上午已宣布免費發送每人5劑快篩，機構住民則是每人3劑。機構可在群聚時及時運用，不會說有人有買、有人沒買，導致缺乏，希望早期發現病例。

指揮中心發言人莊人祥表示，免費試劑為一次性發放，接下來將視疫情，評估是否再次發送。