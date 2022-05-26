台南市長黃偉哲宣布，下周高中以下仍維持遠距教學。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

本土疫情持續嚴峻，台南市本周一起高中以下暫停實體授課，改為線上上課，台南市長黃偉哲今天下午於防疫記者會宣布，考量疫情還是嚴峻，加上兒童疫苗施打還在進行中，他宣布，下周高中以下仍將維持線上上課。

台南今天新增5871起本土病例，全市今年以來累計70429位確診，3518人仍隔離中，其中，10歲以下確診者仍有559位，黃偉哲說，兒童染疫者人數仍多，且5至11歲兒童疫苗目前都還在施打中，本周暫停實體授課，下周也仍將維持線上上課。

教育局長鄭新輝說，台南疫情仍未完全舒緩，為確保學生安心學習，5月30日到6月5日持續暫停實體授課，包括高中以下學校跟公幼，國立跟私立高中也可比照台南市所屬學校辦理，至於補習班、課照中心、非營利、準公共、私幼得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期。

他說，如果家長無法照顧或其他原因，學校仍會提供基本照顧服務，以昨天來說，就有3280位學生到校，另，也有18所學校因未受疫情影響，經防疫小組決議，仍維持實體授課。

此外，考量各校所在區域疫情差異，及個別學校重要學習活動的需求，暫停實體課程期間，學生得經校內防疫專責小組決議，返校參與學校重要的學習及活動，如畢業考及參與全中運學生訓練等。