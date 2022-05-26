南投縣滿5歲幼兒園兒童疫苗，28日在各衛生所接種。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣26日新增1004人確診，累計確診人數1萬2336例；新增3例死亡，全縣累計9人身亡。衛生局將於28日針對設籍南投縣、年滿5歲幼兒園學童進行BNT疫苗接種，請家長帶孩子，攜帶健保卡及戶籍謄本至13鄉鎮市衛生所接種。

衛生局表示，新增3人死亡案例中，集集鎮74歲阿公有心臟病、高血壓、氣喘、腦中風病史；名間鄉63歲婦女，有高血壓、糖尿病及心臟衰竭病史；草屯鎮61歲婦女，有高血壓、慢性肺疾病、帕金森氏症，共通點是都罹患慢性疾病。

衛生局表示，6歲至11歲兒童校園接種BNT疫苗，已造冊並安排接種日期，家長不必擔心打不到疫苗；中央指揮中心分配兒童BNT疫苗原則，是依各縣市5-11歲人口數約7成配送，24日配送到南投縣8500劑，27日將再配送5000劑，預計於5月30日再配送兒童疫苗。

衛生局說，6歲至11歲的國小兒童及學校附設幼兒園，已經依據教育處及學校填寫日程，安排在學校進行兒童BNT疫苗注射；並指派醫事人員至校園提供接種服務，家長不用請假特別帶小孩至診所接種。

校園接種作業由教育處安排，26日在草屯鎮富功國小、虎山國小接種，接著到6月10日陸續由合約醫療院所提供接種服務，沒在校園接種，或滿5歲未入學兒童，後續可到合約醫療院所接種。