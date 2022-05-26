啟思民本基金會今舉辦「沒畢業的疫情：對青年畢業生就業的衝擊與對策」線上沙龍，董事長江啟臣直言，這次的畢業生被稱作是「新冠世代」，面對今年的經濟成長率恐怕無法保4，無薪假人數超過1.5萬人，產業受創嚴重，雖然政府說共存，但社會普遍仍然擔心；執行長黃子哲呼籲政府要超前部署，避免畢業即失業，紓困預算還有千億，應多投入給畢業生。

黃子哲認為，每一年投入職場的新鮮人約有20多萬人，呼籲政府要超前部署，避免畢業即失業，以及失業率驟增的問題。黃子哲指出，目前CPI年增3.38％、外食漲幅5.56％，創13年新高，而17項民生指數更成長4.41％，達 87個月最高，物價高漲對新鮮人來說更加不利。

黃子哲表示，當前勞動部的「就業津貼」，是針對初入職場找到工作的年輕人，雖立意良善，但未能對症下藥，因為現在是工作難找，要優先設法幫忙新鮮人謀職才是正辦。而另外「尋職津貼」的預算原本編列10萬人，但因為配套措施也有缺失，去年也只有約4萬多人申請，成效有待加強。 黃子哲建議，勞動部要將資源要多放在求職者，也要對經濟弱勢者如中低收入者多加碼補助，紓困預算還有千億，應多投入給畢業生，減輕年輕人的壓力與負擔。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，1111人力銀行在25號公布的最新數據，顯示畢業生相當憂心，有高達8成3的新鮮人打算出社會找工作，有些人更是年初就超前部署在投履歷。普遍來說，年輕學子也擔憂疫情會影響薪資，但多數人不太願意降低薪資，所以目前以兼職為主，等疫情緩和，再找理想的職務。根據統計，新鮮人平均的期待薪資為3萬4921元，跟基本薪資25250元有相當落差。

黃若薇建議，新鮮人如果工作經驗缺乏，在學期間可以多擔任社團職務，學習管理、執行經驗，人資很看重團體協作與問題處理能力。黃若薇分析，8年級之後的新鮮人相對在乎時間彈性，更願意找兩份兼職，讓薪水比一份正職更高。不過建議除了當下薪水外，還是要考慮到工作的發展未來，以及爭取管理職的可能。