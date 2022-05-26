陽明海運（2609）積極因應淨零排放，邁向航運脫碳轉型之路。陽明今（26）日宣布加入絲路聯盟（The Silk Alliance），攜手海運產業鏈相關成員，共同發展並推動船舶脫碳策略，絲路聯盟第一階段將奠基亞洲區間航線，建立綠色走廊計畫，加速促進全球航運產業脫碳進程。

陽明表示，參與絲路聯盟，可強化陽明海運對船隊燃料轉型的承諾，並支持貨櫃航運達到零碳排的長期目標，已規劃建造五艘15,000TEU的LNG動力雙燃料船舶，透過較成熟的替代燃料因應航運淨零碳排的挑戰。

絲路聯盟由勞氏船級社海事脫碳中心（Lloyd's Register Maritime Decarbonisation Hub）創立，由海運上下游相關產業鏈成員組成，旨在藉由供應鏈合作，針對貨櫃船舶制定兼具安全性及商業面的永續脫碳策略，提供絲路聯盟成員在燃料轉型、投資風險等不確定因素下，有可執行之參考依據，持續推動低碳轉型策略，履行COP26淨零碳排之承諾與責任。

陽明致力於推動環境永續發展，減碳成效斐然，透過船體優化、環保新船布建、最適航速控制、智慧化監控系統引進與現成船改裝等管理性措施，營運船舶於2021年二氧化碳排放強度較2008年減少57.38％，提前達成國際海事組織（IMO）2030年降低40％的目標，未來更規劃建造5艘15,000 TEU的LNG動力雙燃料船舶，冀能透過較成熟的替代燃料因應航運淨零碳排的挑戰。