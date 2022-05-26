聖暉(5536)集團今（26）日召開股東會，通過2021年配發每股15元現金股利，配發率達71％，已連續11年現金配發率超過65％！聖暉表示，看好各產業擴建需求，目前在建工程案量仍站穩歷史新高，創造集團未來營運續旺可期！

聖暉集團董事長梁進利今日因公出差，改以視訊出席與會，今年聖暉股東會率先採用視訊輔助股東會，會中通過修改公司章程，包括盈餘分配修改為得於每半年分配盈餘；其次，將原有的股票面額由新台幣10元變更為5元，公司資本額仍維持5.73億元，在不影響原有股東持股權益下，增加流通股數、活絡市場交易，後續再經由主管機關核准，決議變更面額日期。

聖暉2021年營收為202億元、稅後淨利歸屬母公司業主達12億元、每股稅後盈餘達21.08元，分別年增45％、24％、18％，受惠全球產業供應鏈重組趨勢創造良好擴建新廠商機，帶動2021年營收、獲利繳出歷史新高表現。

聖暉表示，子公司聖暉系統集團集成股份有限公司申請在大陸上市案，於去年遞交上市申請文件，目前於主管機關審查反饋階段，上市申請案依計劃穩定推進中。

展望2022年，聖暉表示，雖然烏俄戰爭、國際局勢動盪，及兩岸疫情升溫對整體物料價格與物料流通穩定性等造成影響，進而施工進度較為緩慢且遞延，惟在集團多產業、多區域、多工種等長期營運策略及精實管理下，目前在建工程案量仍站穩歷史新高的水位，有助於創造集團未來營運持續成長表現。