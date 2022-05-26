低碳水泥、資源循環、綠色能源已是台泥未來十年發展的主軸。台泥董事長張安平26日在股東會上表示，台泥轉型減碳邁向科技成長產業，已經開始從高配息的高殖利率股，轉型成為以資源循環利用的循環經濟概念股，下一步是成為科技成長股。

台泥內部估計，資源循環加上綠色能源事業，未來5年每年的營收貢獻將會快速成長，至2025年，在台泥企業團的營占比可望超過四成以上。

台泥大陸水泥市場今年第一季營收衰退7.8％，銷量與去年同期比較，衰退24.1％；但，第一季整體合併營收229.7億元，較去年同期成長4％，台泥指出，主要就是過去五年資源循環及綠色能源事業的佈局展現初步成果，新增了來自NHOA、能元科技、台泥儲能的營收貢獻。

台泥在綠色能源發展上，各項綠能計畫包括風電、光電、地熱及海洋溫差全方位展開。2022年估計可達到85MW（千瓩），預期至2025年可達到570MW。

張安平認為，要讓綠電能夠被充分有效運用，相對應的儲能需求比例須達到綠電的20％，也就是2025年全台至少需要5GW的儲能。在全球RE100氣候倡議（企業承諾用電100％使用再生能源），預料將帶動台灣工業綠電及儲能的龐大需求。

台泥自去年收購義大利NHOA公司，躍升全球第四大儲能公司後，NHOA已經迅速展開在全球儲能光電佈局，已完成及規劃中案場橫跨義大利、西班牙、希臘、澳洲、新加坡、智利及美國等26國。台泥全球儲能建置量預計今年底超過400MWh，到2024年台泥全球儲能建置容量預估超過2900MWh。

未來新能源關鍵將是電池。張安平指出，台泥三元能源科技在小港的超級電池工廠2021年10月25日開工，目前以最高效率預計15個月將30,000坪工廠建造完成，預計2023年第一季投產，年產能1.8GWh，一年可以生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量，加上原本台泥旗下的電池大廠「能元科技」，台泥到了2024年，一年電池總產能將提升至3.3GWh，相當於2.16億顆/年，因國際市場需求強勁，售價逐年攀升，到2024年可望達到US$5/顆。

張安平表示，未來台泥不只是水泥製造與銷售公司，而是主動尋求環保解決方案、保護自然環境的 Eco-Solution Provider，全神貫注處理人類文明與大自然間複雜關係的綠色產業公司。