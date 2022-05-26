由韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴 Glohow在台營運、LionHeart Studio研發團隊打造的跨平台MMORPG遊戲大作《奧丁：神叛》於5月26日（四）進行全服例行性維護，並於維護期間修復並強化外部程式安全性相關等問題。

與此同時，官方也宣布：玩家引頸期盼的「全新造型」正式推出！每個職業也各別推出一個「英雄」與「傳說」等級的造型，且各職業的造型都十分帥氣俐落，期待玩家能以最強的姿態席捲整個北歐世界！此外，隨造型的配置，玩家除了能透過造型獲得「持有效果」，更能透過全新釋出的「外型設置功能」打造一套僅屬於自己的角色外觀。

另外，此次更新也同樣釋出活動回饋玩家：只要完成每日簽到，就能獲得延長打精英副本時間的【精英副本限時加碼延長囉！】活動，與累積消費鑽石享回饋，滿額即可領取獎勵的【消費鑽石回饋活動】。為了能夠帶給玩家不斷創新、舒適且多元的遊戲體驗，官方將會持續提供全新內容和活動，請玩家千萬別錯過每次更新後所釋出的豐富內容。

更新內容：

1. 「全新造型」以及增加「持有效果」

- 每個職業增加一個英雄造型和傳說造型，以及新增持有效果。

2. 「外型設置功能」更新

- 新增外型功能，可讓您自由組合頭盔和服裝打造獨一無二的角色外觀

- 外型選擇畫面可以在［選單］- ［造型］ -［外型］中查看

最夯跨平台MMORPG 《奧丁：神叛》 今日推出「全新造型」與「外型設置功能」

活動更新：

【精英副本限時加碼延長囉！】

活動詳情

- 完成每日簽到獲得獎勵！用諾倫的沙漏來延長打精英副本的時間吧！

【消費鑽石回饋活動】

活動詳情

- 累積消費鑽石享回饋，滿額即可領取獎勵！

- 根據鑽石的消費追加獎勵

- 不包含交易所購買、交易所手續費

最後《奧丁：神叛》官方表示： 玩家可透過官方網站的活動公告，隨時確認每週維護日程及其所搭配的活動詳細內容，讓我們攜手努力創造神等級的遊戲環境吧！