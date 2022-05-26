近期原住民到大陸發展、發言在台灣引起廣泛討論，例如藝人田麗最近在影音平台上表示自己是「中國台灣人」甚至引來綠營立委點名。對此，近日出席「兩岸一家親‧花兒慶豐年」第一季隴台音樂人民族文化傳承交流活動的原住民青年歌手楊品驊認為，田麗父親是山東人，他的外公當初也是從廣州到台灣，從小在台灣的教育也教導他們「要做個堂堂正正的中國人」，反問說自己是「中國人」有什麼問題嗎？

而對原住民赴大陸發展，楊品驊認為族人有各自的選擇，其實就是選擇什麼樣的未來可以傳承原住民文化並實現自治。他認為大陸有少數民族自治區，有近年具體看到的扶貧成果，但在台灣對原住民政策相對缺乏，所謂的保留地往往隨著當地政府需求可以隨時改變規則。

楊品驊認為大陸專注與少數民族間的兩岸互動交流，也形成原住民到大陸發展的機會，許多原本可能在台灣景區表演的族人歌手，近年也有到大陸發展趨勢。但他也坦言在疫情之下，也讓機會與競爭同步加劇。

同樣參與隴台音樂人民族文化傳承交流的台灣歌手魏暉倪認為，在表演藝術層面，大陸機會多但競爭也大。這兩年由於疫情導致她拍戲、商演的數量減少，但主持量卻反而變多，認為台灣人在這較多是全方位發展，在台灣機會肯定也有，但她覺得自己在大陸有更多可能性。

從兩岸交流角度來看，魏暉倪說自己出生在台南，雖然不是少族民族，但也很想把台語跟台語歌曲帶到大陸讓更多人知道與分享。

此次由甘肅省委台辦、省民委主辦的「兩岸一家親·花兒慶豐年」第一季隴台音樂人民族文化傳承交流活動，25日在臨夏州廣河縣舉辦。節目以歌舞、聲樂、器樂、曲藝等節目為主，邀請在陸從事文藝工作的台灣表演藝術人員，以及甘肅省民族歌舞團演出團隊共約70人參與交流會演。國民黨前主席洪秀柱也與會並致詞。