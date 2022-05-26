華夏科技大學聲明。（翻社自華夏科技大學官網）

台灣科技大學學生會昨（25日）晚突然公布華夏科技大學將與台科大合併，華夏科大全校師生一片錯愕，今天上午華夏科大緊急召開會議，會後發布聲明，否認台科大單方面訊息，華夏科大校務及教學活動一切如常運作，對不實訊息造成華夏科大校譽傷害嚴正提出抗議。校方人士更是氣憤說，台科大與教育部在完全未告知下，透過學生會放風聲，讓華夏感覺被「逼婚」，居心叵測。

華夏科大主祕鍾國強表示，對於台科大學生會片面公布的訊息，校方完全不知情，所有教職員均感到震驚憤怒與不解，若是配合推動教育部政策，也應善盡告知與溝通的義務。上午台科大校長已電話向華夏科大校長道歉及說明，係台科大在校內溝通時，學生會自行對外發布訊息，華夏已要求台科大正式在官網提出道歉與說明。

鍾國強說，華夏科大近年招生確實不理想，但校務運作、教學一切正常，也沒欠薪情形，還不至於到退場的地步，如今被放話，今年的招生恐怕更是雪上加霜。

華夏科大聲明，華夏科大從未接到董事會指示停招退場並捐給台科大或合併決議，校內亦從未討論此議題，有關台科大接收華夏訊息是台科大學生會片面釋出之不實訊息，已嚴重傷害華夏科大校譽，台科大務必儘速公開聲明，還原事實。

此外，華夏科大並不是「私立高級中等以上學校退場條例」第5條所列預警學校，亦不是同條例第6條所列專案輔導學校，絕無退場問題。