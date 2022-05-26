高雄校園29日前暫停實體課程，許多親師生相當關心後續復課狀況，高市府宣布，經過專家會議討論，決定延長停止實體課程時間至6月5日。（高市府教育局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄26日新增8542例本土確診個案，分別為居家隔離期間陰轉陽2004例，外縣市旅遊史205例，密切接觸者6090例，新案疫調中243例，高雄校園29日前暫停實體課程，許多親師生相當關心後續復課狀況，高市府宣布，經過專家會議討論，決定延長停止實體課程時間至6月5日。

高市府教育局表示，高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，延長暫停實體課程、改線上教學至6月5日，家長如無法照顧子女，學校、幼兒園及課照中心須提供基本照顧服務，畢業典禮仍依原先學校協商的方式及時間辦理，到校接種疫苗也持續進行，將不受影響。

高市府衛生局指出，新增8542例本土確診個案中，密切接觸者共有6090例，仍然占最多數，確診者同住親友共有2242例染疫、餐飲娛樂980例、職場校園2224例、高風險場域644例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾，百分比為18.4％，而0到11歲則是13.1％、12到19歲6.6％、20到29歲14.8％、30到39歲17.5％、40到49歲17.1％、65歲以上12.6％。

高市府衛生局表示，快篩陽性民眾經醫師診斷後就視同確診的政策正式上路，經過統計，新增確診個案中，快篩判定確診民眾與PCR判定確診民眾的比例約為2比1，且經由PCR判定確診民眾大約屬於25日晚間確診的個案，所以目前會持續朝快篩診斷即確診的方式執行。