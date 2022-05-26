國光「電眼女神」許薇安(ViVi)擁有精緻五官和E級傲人身材，讓她在網路上人氣超高，IG擁近130萬粉絲追蹤，常不吝於分享美照的她，在520前夕向粉絲預告直播獎勵，只要成為直播平台中的頭號粉絲，就可以獲得她獨家的私密照以及私密影片，不料本來打算當成福利的影片卻遭外流，在多個社群平台中曝光，吸引將近50萬觀看。

根據了解，許薇安準備給粉絲的影片是她穿著性感低胸睡衣的畫面，許薇安穿著黑色薄紗睡衣，胸前隱約透出膚色，她重重趴在床墊上面對鏡頭，E級雪乳隨之彈了彈，畫面香豔，令人血脈賁張。她對著鏡頭賣萌嘟嘴，時而吐出舌頭，引人遐想。對於外流事件，許薇安回應：「不會計較遭到外流，自己可是從地獄走過來的女人，天大的事情對我來說都是小事。」，大氣發言讓許多粉絲狂讚。

除此之外影片下方有傳言許薇安已婚生子，她澄清自己沒結過婚也沒生小孩，希望網友不要再散佈謠言。透過直播發聲：「自己很用心的拍攝這次的影片，希望給粉絲朋友們一個520貼心禮物，雖然這次遭到外流，但未來還是會不定期舉辦活動來回饋大家。」

許多網友看過許薇安的福利影片後表示：「明明就是寵物視角」、「520好猛喔」、「誠意十足」、「看過本人卸妝也很美」、「我在當兵時的女神」、「這活動好讚」