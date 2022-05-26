今年美國德州的2022VEX機器人世界錦標賽（2022 VEX Robotics World Championship）共有36個國家、超過3000隊，以實體競賽及線上遠端競賽模式參賽較勁。教育局指出，台中美國學校過關斬將，一舉奪得高中組及國小組的最大獎全能總冠軍，刷新台灣參賽紀錄成為實至名歸的台灣之光。

教育局長楊振昇說，今年VEX機器人世界錦標賽，於5月3至12日在美國達拉斯進行，台中美國學校高中隊伍AST-onishing A(66799A)6位選手：石昕祐、林宸溢、呂育安、林廷瑀、廖紾廷、李佳晉，以比賽機器人設計、團隊挑戰賽成績及機器人程式的總體表現。

教育局指出，連續3天賽程中，一路以排名第一的超高得分，抱走VRC線上賽高中組全能總冠軍最大獎(Excellence Award)、世界冠軍(World Champion)及分區冠軍(Division Champion)，為本屆高中組唯一的三冠王大滿貫得主，直接晉級取得明年VEX世界錦標賽的資格，讓世界看到台灣。

首次出賽的國小部隊伍AST-onishing T (66799T)3位選手：成昕宥、王冠捷、施易辰表現大將之風，初生之犢卻毫不怯場，在賽程中名列前茅，最後雖拿到分區第二名，但在頒獎典禮上演驚奇逆轉，奪得2022 VEX IQ世界錦標賽國小組全能總冠軍獎！

教育局說，同樣首次參賽的國中隊伍AST-onishing G (66799G)選手：鄭安晴、黃宥薰、劉晏、廖彥樺、鄭紘宇、莊子熙，有3位女性選手參賽，符合Girl Power Team一半以上為女生的條件，在成軍不到1年的時間，累積絕佳默契，榮獲2022 VEX VRC世界錦標賽國中組評審特別獎(Jdge's Award)。

教育局強調，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文在賽後以視訊方式恭喜所有獲獎團隊，並轉致蔡英文總統及賴清德副總統賀電。