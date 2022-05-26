國內兒童染疫人數漸增，目前已有16例重症個案，其中7例死亡。今天適逢快篩陽確診新制上路，有家長擔心，如果孩子經醫師診斷開藥後被請回家，該如何處理？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，如果高燒39度以上且年滿1歲以上幼兒，一般可在家吃藥觀察，如出現8大警訊徵兆，則須盡速安排就醫。

針對確診的兒童個案，羅一鈞說明，如經醫師評估症狀輕微、生命徵象無異，基本上都會交代回家的注意事項，包括發燒41度以上、持續昏睡、嘔吐、抽搐等情形，則需要緊急送醫；如發燒39度以上但未達41度，且為1歲以上兒童，可先吃藥觀察，如果覺得藥效不佳，也可以透過視訊就醫，或是和居家照護團隊聯繫諮詢。

胸腔科醫師蘇一峰指出，香港今年2月就已經發現Omicron BA.2導致更多幼童住院，認為指揮中心有點輕忽了。陳時中表示，當時香港傳出幼兒染疫情形，國內就已經召開兩次專家會議討論此事，也決定增加醫院病房相關整備，思考未來如果發生要如何因應。

有專家建議，孩童一確診就先做抽血和腦波檢查，才能及早治療。羅一鈞表示，先前制定的兒童腦炎處置指引中，已有規定兒童出現相關表徵時，到醫院需要做哪些抽血檢驗項目和腦部檢查，可提供臨床醫師做依循。

台大醫院感染科醫師李秉穎今天接受廣播節目訪問時表示，兒童新冠重症併發腦炎的臨床表現，和1998年腸病毒71型大流行類似。指揮中心發言人莊人祥表示，有學者調查發現，當時大約有12萬9106利手足口症兒童個案，其中405例重症、78例死亡，致死率為萬分之6。

李秉穎也提到，兒童染疫出現腦炎，最可怕的地方在於無法預測，甚至可能出現長期臥床的後遺症。羅一鈞表示，在腸病毒重症腦炎個案也會發現，蠻多小朋友恢復良好，不過也有一些小朋友出現神經肌肉系統方面後遺症，恢復過程中都會有神經復健相關醫師一起介入，針對神經運動等功能做後續復健。