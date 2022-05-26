宜蘭縣今天（26日）新增2041人確診，累計全縣3萬5677人染疫，今天新增的確診者中，學生有428人，多為家庭感染，縣長林姿妙宣布縣內所屬學校，暫停實體課程到6月2日，是否提早放暑假，教育處表示，會蒐集基層意見，由教育部統一規畫，目前宜蘭縣無此規畫與評估。

今天宜蘭縣新增3名死亡個案，分別是2男1女，皆為80多歲的長者，1人無施打疫苗，2人打滿3劑疫苗，均有慢性病史，林姿妙表示，因個案年紀較大，不堪病毒侵襲，病程快速惡化，近日不幸逝世。累計全縣死亡個案為19人。

林姿妙宣布，宜蘭縣所屬高中、國中小（含附幼、補校及進修部）自5月30日至6月2日止，仍暫停實體課程。國小1、2年級採取非同步遠距教學、國小3年級至高中職優先採同步遠距教學，國3及高3生可遠距教學至畢業典禮，有照顧需求的學生，可到校上課。

經濟弱勢的學生可向學校借用平板電腦及網路，為了避免弱勢學生沒有用餐，縣府仍將提供國中小經濟弱勢學生營養午餐，此外，國中及到校學習的學生，縣府也會提供午餐。有關疫苗施打部份，已排定疫苗施打日的學校，學生可以到校施打疫苗。

宜蘭縣暫停實體課程再延一周，但因6月3日開始是端午節3天連假，復課時間是6月6日。是否提早放暑假？教育處長王泓翔表示，暑假提前牽涉範圍很廣，會蒐集基層意見後由教育部統一規畫，宜蘭縣沒有規畫跟評估。