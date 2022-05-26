俄羅斯商業日報《Vedomosti》周三報導，自俄羅斯在2下旬入侵烏克蘭以來，又有一家美國商業大咖退出俄國市場，報導指出，美國體育用品大廠Nike尚未與其俄國最大的加盟商續約。

在此之前，星巴克在周一宣布退出俄羅斯，結束在當地長達15年的營運。麥當勞也已宣布在俄國的850家門市確定由當地加盟商戈佛（Alexander Govor）收購，周一在莫斯科附近的一家麥當勞連鎖店已正式卸下了金色的Ｍ字招牌。

Nike在3月3日宣布公司在俄羅斯擁有的體育用品店和所經營的商店全部暫時停業，以應對莫斯科入侵烏克蘭的軍事行動，並表示唯有獨立合作夥伴所經營門市仍將開門營業。

Inventive Retail Group（IRG）透過子公司Up And Run在俄羅斯經營37家Nike品牌店。IRG表示，自從Nike暫停出貨以來，商品一直處於短缺狀態。

IRG表示，目前的現實情況是我們無法繼續經營只賣Nike單一品牌商品的門市，將不得不關閉這些商店。《Vedomosti》報導，IRG總裁Tikhon Smykov在給員工的信中表示，公司的加盟協議將不會續簽。

Nike尚未回應媒體置評請求。

該報導指出，根據俄羅斯專利局Rospatent的數據，Nike與Up And Run及另外兩家加盟商的特許經營協議將於5月26日到期。