據TrendForce調查顯示，北美資料中心在二月後隨著零組件供應的改善，推升訂單回溫，而伺服器品牌廠在疫後回復正常至公司工作下，相關資訊設備資本支出增加帶動訂單的成長，再加上鎧俠(Kioxia)原物料汙染事件促使部分急單價格上揚，推升2022年第一季Enterprise SSD領域整體營收達55.8億美元，季增14.1%。

TrendForce表示，本季三星(Samsung)與SK海力士(SK hynix；含Solidigm)位居前兩名。年初超大規模資料中心需求因長短料因素，導致庫存水位過高而使三星訂單成長不如預期，但隨著威騰(WDC)、鎧俠污染事件衝擊第一季NAND Flash產能，伺服器客戶迅速轉向三星尋求額外訂單供應，故推升其第一季營收至27.7億美元，季增14.8%。

Solidigm在主控IC供應吃緊之際，出貨位元仍與2021年第四季相當；而SK海力士則是持續擴大與北美單一客戶合作，帶動SK集團enterprise SSD營收成長10.7%，達13.5億美元，而今年主要目標則是擴大SSD出貨量，期望奪回前兩年受供應鏈供應不及而流失的市占。

位居第三名的美光(Micron)本季市占率明顯回升，反應該公司決心擴大enterprise SSD市占的策略，也是營收成長最多的業者，季增32.6%至6.1億美元。雖然美光主力客戶仍為伺服器品牌商為主，且仍以SATA介面為主力產品，但該公司96層PCIe 4.0 SSD也開始放量，推升本季營收成長優於其他競爭者。TrendForce也表示，預估美光PCIe 4.0產品在今年第三季可望通過北美超大規模資料中心客戶驗證而開始放量，惟有提升主流PCIe產品出貨才能確保其未來營收成長動能。

鎧俠今年原有機會迎來PCIe 4.0產品出貨大幅成長，隨著2021年底完成許多中國客戶的驗證，今年第一季在大陸市場出現明顯出貨增長。尤其下半年緊接著量產PCIe 5.0 SSD，有機會進一步擴大與超大規模資料中心客戶合作。儘管汙染事件影響部份客戶與其合作信心，導致enterprise SSD出貨量減緩，但PCIe介面產品放量仍推升本季營收季增11.9%，達4.7億美元，位居第四名。

位居第五名的威騰電子(Western Digital)本季enterprise SSD營收為3.8億美元，約與上季持平。其enterprise SSD產品競爭力較不明顯，受之前主力SAS產品供應持續下滑，加上PCIe產品仍已3.0為主，PCIe 4.0產品則要到今年下半年才能出貨。在PCIe 4.0產品量產時程或生產製程都較競爭者落後情況下，出貨大幅增加可能性不高，未來除非能加速新一代PCIe 5.0產品開發，否則恐有市占持續下滑的風險。