刑事局近期接獲國內各大銀行報案，指有嫌犯利用義大利發行的信用卡內碼，偽造成信用卡後在台盜領現金；另有國內信用卡在交易時遭側錄後，製成偽卡盜刷購買高價商品，偵查第七大隊在兩個月內迅速鎖定嫌犯身分，陸續逮捕40歲保加利亞籍男子DINEV及40歲廖姓男子到案。

警方調查，DINEV於2020年3月來台找台籍女友，因疫情關係一直延長停留至今，DINEV取得在義大利側錄而得的信用卡內碼，製成偽卡後在國內ATM辦理預借現金，提領地點遍布北市及花蓮縣。

警方發現，DINEV頻繁往來北市及花蓮縣，在北市期間多隻身投宿各大旅館，經報請台北地檢署檢察官朱家蓉指揮偵辦，上月將他拘提到案，查扣到手機、筆記型電腦、國際金融卡2張等贓證物，初步清查他至少盜領5萬元。

另國內銀行信用卡遭側錄盜刷案，經警方調閱被害人消費明細，分析上百筆消費紀錄，擴大調閱監視器，鎖定47歲廖姓男子涉案，發現廖嫌在知名連鎖KTV上班期間，利用替消費者刷卡買單機會，以信用卡側錄機擷取內碼，製成偽卡後隨即至全台各大百貨公司盜刷APPLE電子產品、金飾珠寶等高價商品銷贓變賣，累計盜刷金額約75萬元，廖嫌為躲避追緝，不時變換居住地點，最後遭專案小組鎖定投宿在北市中正區某商旅，將他拘提到案，扣獲贓款5萬1700元、手機、存摺、側錄機線材等贓證物。警詢後，依詐欺、偽造有價證券等罪嫌移送法辦。