台中市確診數今天再創新高，已經超過高雄市、僅次於新北市，市議員張廖乃綸、張瀞分及李榮鴻、陳政顯指出，學校兒童BNT疫苗預計27日開打，但眼看著確診數持續攀升，很多家長很憂心，等不及到學校接種疫苗，今天就急著帶小孩到診所打疫苗，也使得許多診所量能無法負荷，呼籲教育局改變排程。

雖然高中職以下學校仍暫停實體課程、改採線上教學，但張廖乃綸等人說，疫情高峰還沒過，許多家長等不及學校開始打疫苗，也怕打不到，今天急忙預約小兒科診所、希望先讓孩子接種疫苗，使得小兒科診所電話接到手軟，根本無法負荷。

此外，原本就被規畫在診所接種疫苗的幼兒員孩子，也可能因此搶不到疫苗，議員們說，市府應加速意願調查，尤其要儘快安排學生施打疫苗，也不必等到全部學校都調查完才安排接種時程，只要有學校完成調查、就應立即安排集體施打。

教育局表示，目前有意願在學校接種疫苗的部分，國小部分就有8萬多人，預計27日先安排3所學校開始施打，且疫苗施打排程是由學校與醫療院所對接安排。

衛生局則說，扣掉施打莫德納與不願施打疫苗者，台中市有意願接種BNT兒童疫苗的約12萬人，目前疫苗缺口約3、4萬，衛生局正在微調，會先將安排較晚的學校挪到前面。