老大王椰子樹突然倒下，所幸壓在變電箱上，再壓到一輛停在路旁的車。（周麗蘭攝）

大王椰子的樹根看起來有點淺。（周麗蘭攝）

未倒的這一棵椰子樹金天也一併移除。（周麗蘭攝）

大王椰子樹倒下時，許多單位的電話響不停，縣議員李明哲及鎮代表也接獲民眾通報前往關切。（周麗蘭攝）

矗立西螺至少60年的地標之一、延平老街上第一銀行西螺分行的老椰子樹倒了！今天下午1點多西螺鎮上刮起一陣大風，老大王椰子樹突然倒下，所幸壓在變電箱上，再壓到一輛停在路旁的車，樹身橫躺在延平路上，當時無人車經過或受傷。

西螺一銀前有2棵椰子樹，被颳倒的這一棵較老、較高約5層樓高，樹齡至少60年，有一說是一銀西螺分行創立時它就種下了，該分行成立時間是1923年，另一棵仍矗立在銀行前。

縣議員李明哲說，今天下午1點多將要下大雨前颳起一陣大風，他接到民眾通報「一銀的椰子樹倒啦！」

西螺公所清潔隊、西螺分局也瞬間接到多通電話，都立刻出動人員趕往，在員警交通管制下，鋸樹工人快馬加鞭鋸成數段，另一棵未倒的椰子樹也一併處理移除，以防哪天無預警倒下。

鋸樹工人冒著大雨鋸樹，仍有些民眾圍觀，民眾表示有點捨不得西螺的精神指標之一消失了；一銀西螺分行的員供則表示，擔心這一天已經很久了。