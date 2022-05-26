【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，將於今(26)日推出遊戲唯一雙生角色的全新職業改版「露希爾4支線．深淵魔君」，玩家可體驗一轉露「虛無魔靈」、二轉希爾「混沌執政」、以及兩人共同三轉的職業「深淵魔君」。新職業除了擁有魔界君主優雅貴氣的外型，更擁有與之相配的全新技能，且作為全職業中唯一雙生角色的職業，露與希爾可透過角色獨有的「連攜系統」增加攻擊手段！歡慶改版，官方同步釋出三大職業活動，提供豐富支援道具，敬請期待！

艾爾之光》露希爾4支線宣傳影片

《艾爾之光》露希爾4支線

墮入虛無深淵的君主與點亮深淵迷途的無情輔佐官「露希爾4支線‧深淵魔君」正式開放！

《艾爾之光》於5月26日正式推出「露希爾4支線．深淵魔君」，劇情中為了拯救希爾，在進行第二次的靈魂契約後墮入虛無深淵的君主露，以及為此囚困於扭曲責任感中的輔佐官希爾，在奪回屬於露的王座以及力量的旅途盡頭等待他們的，是深淵還是救贖？就由玩家們親自揭露最後的答案！

《艾爾之光》露希爾4支線．深淵魔君

「露希爾」屬於中距離魔法攻擊型角色，賦靈錄效果：一階段「適應力+0.5%（最大：45%）」、二階段「適應力+0.75%（最大：45%）」、三階段「適應力+1%（最大：45%）」

雙生職業特性，戰鬥中可在露和希爾中自由切換主要操作角色，同時還能透過「連攜系統」積累連攜技量條施放專屬的「連攜技能」，結合兩人之力施放額外的攻擊！作為玩家將可在4支線主線劇情中，體驗到虛無的君主「露」與無情的輔佐官「希爾」彼此交錯的旅程！

《艾爾之光》露希爾4支線開放

歡慶改版！三大改版活動、粉專專屬活動同步推出！

為與玩家同樂，即日起官方同步推出三大改版活動，及官方粉專專屬活動，玩家可獲得豐富遊戲資源以及實體紀念週邊：

※ 露希爾4支線改版活動

5月26日至6月9日，與露希爾組隊，一起完成指定任務，即可透過收集「[科保]契約的象徵」，兌換相對應數量的獎勵，包含：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」1個、 「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」1個、「[露莉爾]賢者的魔法石10個」及「虹霓珠」20個、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位1個)」等多種好禮。

※ 露希爾4支線改版紀念活動

5月26日至6月2日，累計在線時間達30分鐘，即可獲得「[科保]角色欄擴張券」1張。

※ 虛無的君主與無情的輔佐官

5月26日至6月9日，創建露希爾第4支線角色，進行指定連續任務，就可獲得獲得豐富道具。

1. 達成露希爾4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。

2. 達成露希爾4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

3. 清除班德或哈梅爾地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

4. 達成露希爾4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」*1。

5. 清除艾里希溫地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 – 音色(15天)」*1。

6. 達到艾希爾4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。

※ 官方粉專專屬活動

於指定活動期間內，完成粉絲團任務條件，即可參與露希爾實體獎勵抽獎活動，活動獎勵包含：「遊戲點數」、「露希爾全職業支線Q版吊飾」、「露希爾全新4支線等身壓克力立牌」、「4支線大師職業壓克力畫板」等好禮！