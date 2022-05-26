苗栗縣立興華高中國中部美術班畢業美展，26日起在頭份市公所美術館開展。（謝明俊攝）

苗栗縣立興華高中國中部美術班畢業美展，畢業班學生宋侑穎以塑化汙染為題，呼籲大家重視塑膠汙染危機。（謝明俊攝）

興華高中校長胡文生歡迎大家同來為美術班學生指導打氣。（謝明俊攝）

苗栗縣立興華高中國中部美術班，今年共有17名畢業生。（謝明俊攝）

苗栗縣興華高中國中部第23屆美術班畢業美展，26日在頭份市公所美術館登場，今年畢業學生共有17人，每個學生都將自己最好的作品呈現在鄉親父老面前，過去興華美術班擁有非常好的升學成績，每年都有多人升入新竹女中美術專班，今年期望再創佳績，讓學生繼續在藝術路上前進深化。

頭份市興華高中國中部美術班畢業美展，今年以「旅程的生命線」為主題，由學生們自行選擇題材發揮，如果把生命看作一趟旅程，過程中的點滴，皆是素材與養分，許多創作也由此發想及衍生。從學生的作品中，可以看見同學們的生命歷程與想法，而創意與夢想，也都在｢旅程的生命線」中一一的實踐與調整。

其中像是學生宋侑穎的作品，就是以魚類與塑膠汙染問題為主題，透過1隻金魚受困在塑膠袋內，對比於其它金魚仍可自由活動，來凸顯出現今生態遭受塑化汙染的危機。

興華高中校長胡文生表示，國中部美術班自1997年成立以來，一直扮演著中港溪地區美術教育及美感教育領頭羊的角色，孕育一代又一代的藝術新血。從本屆畢業美展作品，可以看見興華美術班學子精采充實的學習及創作成果，藉由美展機會，能讓大家共同參與感受學生們對美的詮釋與呈現。

頭份市長羅雪珠一早就抽空到會場欣賞同學作品，並替同學們加油打氣，並預祝同學們都能夠獲得好成績繼續在美術路上發光發熱。

本屆美展自5月26日至6月1日止，在頭份市公所一樓藝術館舉行，作品涵括了水彩、水墨、書法、素描、漫畫類、設計、版畫等不同領域作品，期望藉由大家的鼓勵與指教，讓這些藝術新秀們有動力繼續走下去。