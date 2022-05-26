桃園市26日新增9484例本土個案，居隔人數有8160人，居家照護累計21萬2052人。市長鄭文燦宣布，遠距教學再延長1周，6月2日前會再決定是否再延長。另也公告，公立、非營利、私立幼兒園，如有5歲幼童要施打疫苗，將由教育局造冊媒合併入附近國小接種。

鄭文燦表示，國、高中3年級學生採取遠距教學至暑假，畢業典禮也改為線上進行，其餘則採遠距教學，由於疫情還處於高峰期，為此宣布各級學校延長1周遠距教學至6月2日，下周會再視疫情狀況做滾動式檢討，新制7＋7居隔的師生現有6873人，且確診數有在下降，可見遠距教學對確診數量下降有幫助。

鄭文燦指出，5至11歲幼童接種疫苗，很多家長憂心醫院、診所恐預約不到，因此桃園採取新模式，由教育局媒合公立、非營利、私立幼兒園的5歲幼生，在家長陪同之下可以併入附近國小施打，教育局會造冊給附近國小。至於家長同意書的部分，莫德納有3成，BNT有超過4成。

鄭文燦提及，26日起開始實施綠色醫療通道，有28家醫院、255家基層診所及12個社區醫療採檢站，12個社區採檢站轉型為醫療站，若醫師認為仍有採檢必要也能同時採檢。快篩陽性患者如經醫師認定後可通報為確診，醫師可開立處方簽如抗病毒藥物或緩解藥物，中央配的抗病毒藥物仍有3萬多份。

鄭文燦也提醒，今天（26日）與28日會於市內25個社區接種站提供莫德納、BNT疫苗給民眾接種，60歲以上長者有4項福利，包括可用愛心計程車接送、送快篩2劑、700元超商禮券及桃園好米1包，盼能提高疫苗覆蓋率。