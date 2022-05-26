詹男因辱罵、攻擊警員，被警方壓制逮補。（翻攝畫面）

新北市1名27歲詹姓男子，今年2月份在淡水捷運站，因悠遊卡餘額不足，竟尾隨前方乘客進站企圖逃票，遭捷運站長發現後，要對他開立裁處書，但詹男拒絕，捷運站遂打電話報警，警方到場後，詹男仍無悔意，還與警員發生衝突，不但辱罵警員敗類，又出腳踹警員下體，被警方逮補送辦，士林地檢署本月偵查終結，依妨害公務起訴。

詹男在今年2月16日下午2時許，在淡水捷運站要搭車時，因為悠遊卡餘額不足，竟然異想天開，尾隨前方乘客，趁驗票閘門開啟時，趁隙進入車站，不過過程遭捷運站站長及保全發現，捷運站長立即上前要求詹男出示證件，準備依大眾捷運法開罰，但詹男不但不肯配合，甚至以身體衝撞在場人員，還拉扯站長衣領比出中指。

站方見狀立即打電話報警，警方到場後，與站方、詹男一同觀看監視器影像，證明詹男逃票事實，過程中詹男竟企圖逃跑，警員發現後立即追上攔阻，不料詹男因不滿被抓到，不但伸腳踹警員，還對其大罵：「你們警察就是這樣子啦，難怪你們是社會的敗類！」

警方將他帶至1樓大廳後，詹男仍然不願配合站方開立裁處書，甚至還想硬闖進站，再度與警方發生肢體衝突，最後警方見詹男脫序行為已然失控，便依妨害公務現行犯對他進行壓制、逮補，但詹男不肯死心，還不斷出腳猛踹警員下體。

警方訊後，依侮辱公務員、公然侮辱及傷害罪將詹男移送法辦，士林地檢署本月偵查終結，詹男坦承犯行，且犯罪事實明確，檢方依妨害公訴罪嫌將他起訴，另檢方認為他侮辱公務員、公然侮辱、妨害公務等罪行，犯意各別、行為互異，建請法院分論併罰；另外在傷害罪嫌部分，因警員未提出相關診斷證明，檢方以不起訴處分。