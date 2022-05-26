111年玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，來自18個縣市（34所高中職）、近400名菁英好手參賽，爭取入選今年9月在佛羅里達州舉行的第30屆世界盃青棒錦標賽中華隊，U18中華隊也要尋求世界盃二連霸。

2019年U18世界盃，中華隊在冠軍賽靠著余謙主投6.2局，僅被敲出3支安打，飆出7次三振、無失分，壓制美國隊打線，率中華隊以2比1擊敗美國隊，暌違9年再捧回冠軍盃。

去年玉山盃受到疫情影響只有8隊參加，也由於U18世界盃延至今年，去年奪冠隊伍不會握有組訓權，最終冠軍戰打到5局因雨裁定，由桃園市、新北市並列冠軍。

今年玉山盃將在6月2日展開，預賽將在三重及台體大棒球場兩地開打，18縣市分為A、B兩組，採雙敗淘汰賽制，4強賽起將移師天母棒球場進行，預計在11日產生冠軍隊，冠軍隊將取得今年U18世界盃的組訓權。

今天記者會上除了各縣市教練及代表球員到場外，打下上屆U18世界盃冠軍的李晨薰、蔡佳諺也以學長身分蒞臨，與學弟分享自身經驗，回想到2019年世界盃，兩人都對與美國對的冠軍戰印象最深，李晨薰說：「因為預賽輸給美國，冠軍賽又遇到，雖然外界不看好我們，但大家有扛下壓力，最後拿下冠軍。」

蔡佳諺則表示，冠軍賽的比賽分為、張力都很不同，尤其是要與對手對抗的拚勁，「真的是一場很感動的比賽。」兩人也用自身經驗勉勵學弟，李晨薰說：「面對大比賽就是享受比賽，每場比賽當最後一場去比，再拿1冠回台灣。」蔡佳諺則認為自信很重要，「盡力去拚每一場，祝福學弟能完成連霸。」