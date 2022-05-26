vivo今(26)日推出全新vivo X80雙晶片旗艦手機，為台灣市場第一支搭載聯發科(2454)天璣9000的旗艦智慧機，加上自家獨家訂製V1+專業影像晶片，預計6月1日正式開賣，6月10日起搭配五大電信中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星指定資費手機0元起。

vivo X80搭載聯發科天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片，將手機的拍照、錄影、遊戲等應用提高至新境界。天璣9000在安兔兔實驗室跑分超過了107萬，而vivo獨家自研V1+晶片，通過精準的AI演算法，大幅提升手機夜拍能力。

智慧型手機市場雜音不斷，vivo台灣分公司總經理陳娟今受訪時表示，其實不單單只是銷售量減緩的原因，去年因為供應鏈緊缺，也提前下很多單，故導致今年下單量會減少，加上消費者換機周期延長，更傾向於選擇具備多功能的高端產品，vivo也持續積極穩定提升台灣市佔率。

vivo去年在大陸本土品牌市佔率衝上第一，針對台灣策略，陳娟表示，vivo在大陸高端產品躍上第一，對於台灣產品的策略就是用不同的產品和消費者溝通，以拓展高端消費群，對台灣高端市場持續努力。本次vivo僅引進X80 Pro，並未一同引進同系列的X80 Pro，陳娟回應，vivo向來是評估當地市場需求，推出最適當的，天璣9000的表現確實讓人驚艷 !

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全指出，天璣9000是聯發科在創新之路上的里程碑之作，它專為全球旗艦5G智慧手機打造，是天璣步入全新世代的標誌，用科技創新和專業技術，滿足用戶和科技愛好者對新一代旗艦行動平台的所有想像，協助全球5G手機體驗升級。在天璣9000與vivo自研晶片V1+的雙晶片加持下，vivo X80絕對能帶給消費者全新的手機使用體驗。vivo X80採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，帶來更暢快的影音、遊戲體驗，更藉助vivo專業影像晶片V1+全新支援遊戲插幀技術，達到90Hz或最高120Hz遊戲體驗，雙晶片加持，打造最順暢的遊戲體驗。4500mAh大電池支援80W超級閃充，18分鐘充電可達70%、35分鐘即可充滿100%。

vivo X80共推出「極夜黑」、「都市藍」兩色，建議售價27,990元，即日起至5月31日開放預購、6月1日正式開賣，6月10日起搭配五大電信中華電、台灣大、遠傳、亞太電以及台灣之星指定資費手機0元起。