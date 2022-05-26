自台中北漂唸書的傅郁涵，大學讀的是企管系，同學畢業後大多從事金融、會計、行銷企劃等工作，但郁涵不甘於文組畢業生只能領3萬多的薪水，她認為年輕就是要拚事業，她說：「台中是一個慢活、適合生活的地方，但要拚事業，還是在台北比較有機會」，個性外向的她很清楚知道自己要找的是業務工作，永慶房屋的前9個月每月保障5萬收入，加上房仲業的高額獎金，讓她知道「就是這個了」！

自小父母就培養郁涵獨立思考的能力，從不干涉郁涵的決定，並無條件地在背後支持著她，而郁涵的男友則是很鼓勵她挑戰房仲業務，「永慶的保障收入真的很吸引人，而且公司提供一對一師徒制及完整的教育訓練，能夠學習到各種專業知識，根本不用擔心自己沒有經驗無法上手」。因此畢業後沒有多想就加入永慶房屋。

師徒制、團隊合作優良文化 打造幸福職場

加入永慶房屋後，職場新人的她發現，這裡的學長姐有問必答、完全不私藏指導她所有知識，就連其他分店的前輩也都樂於協助、不分你我，完全看不到一般大眾刻板認為業務為搶業績、耍手段的情況，讓郁涵相當訝異，且她認為這樣團結的企業文化是她最大的收穫：「還沒進公司前，最有感的當然是保障收入，但加入公司後，我看到的是非常緊密的團隊合作，同事間互相幫助、隨時支援，大家一起往相同的目標邁進，就像一個大家庭，能在這樣的環境下工作真的很幸福」。

然而，郁涵的房仲之路並非一帆風順，前8個月遲遲未有成交，看到同店的學長姐每月都能成交，也有人月月業績百萬，便開始懷疑自己為什麼做不到，雖然保障的5萬收入機制即便沒有成交還是能領得到，但她並不希望就這樣對公司毫無貢獻，也讓她曾經萌生放棄的念頭。「我很感謝師父，花時間開導我及鼓勵我，讓我有能堅持下去的動力。」郁涵的師父告訴她，客戶來自四面八方，每天都會接觸到各個領域的人，是非常有趣的工作，只要持續努力、用心服務，一定會成功。她也仔細觀察學長姐在與客戶應對進退時都怎麼做，進而優化自己的服務模式。調整好自己的步調後，在第9個月時先前的努力陸續開花結果，隔月還拿下了超級戰將榮譽，爾後也每月都有成交，最高月收達到12萬元！

永慶房屋團隊合作的文化，是房仲新人最強大的後盾，同事間感情融洽，時常聚會出遊。(疫情前拍攝) (圖/永慶房屋提供)

以專業+誠懇突破困境 贏得客戶信任做出口碑

談到讓郁涵印象最深刻的服務經驗，是第一次成交之後，在社區開發案件的時候，拜訪到一位防備心非常重的女士，她是該棟大樓的租客，幾乎不願意跟郁涵說話，只想打發她離開，後來才知道原來是因為對房仲有刻板印象。為了扭轉客戶的印象，郁涵展現出專業和誠意，終於成功打開心房，進而委託郁涵協助她買房。「剛開始她還會問我許多附近行情、房市狀況等各種問題，很像在測試我的能力和誠意，當她委託我買房的時候，這種從不信任到信賴的踏實感，是別的工作不會有的」。從委託到成交的期間，郁涵與客戶僅見面6次、帶看了10多間房後順利成交，讓客戶非常滿意，還向原本租屋的房東推薦郁涵，幫她介紹更多客戶！

永慶房屋是首家獲得「運動企業標章」認證的房仲品牌，疫情前年年舉辦三大運動賽事，活潑開朗的郁涵也曾和師父一起組隊參賽，彈性工作八小時也讓她有更多時間安排爬山、出遊等活動，維持健康的身體及正面的力量。今年26歲的她為自己設下月月百萬業績、2年內買房的目標，朝向美好的人生繼續邁進，同時她也鼓勵新鮮人可以勇於挑戰及嘗試，擴大自己的視野，房仲業務是非常有厚度的職業，永慶提供完整制度，還保障月薪，讓新人可以在沒有壓力之下用心學習，一步一步走向成功之路。