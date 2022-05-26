疫情升溫，民眾宅在家，家用垃圾也跟著飆升。新北市議員張維倩今在議會質詢指出，新北市專用垃圾袋決標金額前2年僅有7000多萬，未料今年暴增至1.1億元，標案內容未有任何新增項目，且總標價金額近年都低於底價，質疑廠商會有偷工減量的狀況。對此，環保局長程大維表示，疫情至今，家戶垃圾增加約1成，因此有增加大容量垃圾袋經費，至於垃圾袋品質部分都有通過CNS標準。

張維倩表示，她近年屢接獲陳情反映，垃圾袋品質良莠不齊，同樣容量的專用垃圾袋薄厚不一，薄的垃圾袋在使用上較易破掉，民眾有時都必須套上兩層，而厚的垃圾袋也會造成資源浪費，呼籲市府制訂統一標準。

另外，2020年專用垃圾袋決標總金額是7340萬，2021年決標金額是7386萬元，未料今年卻暴增至1.1億元，增額幅度近150％。張維倩說，檢視近3年環保局計畫預算書，內容都是「製作十種專用垃圾袋」，並未有太大變化，前2年僅需7000多萬完成的內容，不懂為何需要多花3600萬元完成。

張維倩補充，2020年市府招標時並未訂底價，但是從去年開始都有制訂，當時訂的底價是1606萬元，但決標金額僅有1276萬，較底價低了26％，依據政府採購法來說，最低標總標價若低於80％的底價金額，就要向市府說明。她擔憂，廠商得標金額過低，將無法履行契約，甚至有降低品質可能。

對此，程大維回應，雙北針對垃圾袋規格都一致，垃圾袋都須通過CNS標準，若不符合就會退貨，而市府也會測量撕裂、抗延展等標準，由於垃圾袋出廠時，都需通過色卡檢驗，而色卡有一定色差範圍，才會導致顏色不一，不過品質都不會有太大落差。

針對專用垃圾袋決標金額暴增，程大維解釋，專用垃圾袋不能有斷貨，必須維持3個月的庫存量，受疫情影響，家戶垃圾增加約1成，前陣子垃圾袋庫存較急迫，民眾到銷售點詢問都不一定能買到，因此今年才會增加採購5、14公升垃圾袋，希望維持供貨穩定。