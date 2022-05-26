今天在東區冠軍戰場上塞爾提克以93：80再次擊退熱火，目前系列賽取得3：2的聽牌優勢，此戰綠軍主力得分手塔圖(Jayson Tatum)雖然命中率不高，但仍繳出準大三元成績，生涯季後賽得分也突破1500分大關，成為已故球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)後第2年輕球員，今年塔圖只有24歲，相當不簡單。

Youngest players to reach 1,500 career playoff points:



1. Kobe Bryant

2. Jayson Tatum



Tatum reaches the milestone in 24 years and 83 days.



H/T @ESPNStatsInfo pic.twitter.com/sT2BQ70gek — The Athletic (@TheAthletic) May 26, 2022

塔圖昨天剛獲選年度第一隊，對他來說已是非常大肯定，確實本季在他強勢發揮下綠軍越走越遠，季後賽他表現也不錯，雖然偶爾當機，但總能在下一場強勢反彈，這是塔圖最為人著迷的一點。今天他奪得22分12籃板9助攻，雖然命中率只有35%，但準大三元表現吸睛，生涯季後賽得分也飆破1500分。

Jayson Tatum's playmaking shined in Game 5 as he dished out 9 dimes in addition to his double-double!@jaytatum0: 22 PTS, 12 REB, 9 AST pic.twitter.com/u7vDR1yNkb — NBA (@NBA) May 26, 2022

據美國媒體《StatMuse》統計，塔圖成史上第2年輕在季後賽轟破1500分的球員，排在前面的正是湖人傳奇球星柯比，已故的柯比是塔圖非常敬佩的前輩和偶像，過去柯比也曾親自為塔圖特訓，兩人擁有不錯交情，塔圖可說是延續了「曼巴精神」。當然他離偉大球星還有段距離，本季若能率隊奪冠，肯定能向前邁進一大步。