陸企挖台人才 調查局二度全國大掃蕩

近年中共透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技人才，嚴重影響國安，繼調查局國安處今年3月全台同步大掃蕩8家違法在台陸企或研發中心後，調查局因應烏俄戰爭，陸企加強挖角台科技人才，近日二度展開全台查緝行動，動員7個外勤處站、百餘名調查官同步搜索研發導航的「華大北斗」公司10家在台陸企或研發據點20處地點，約談20名業者，訊後分別依違反《兩岸人民關係條例》送辦。

調查局針對陸企挖我高科技人才案，今年3月首波全台大掃蕩後發現，陸企為規避遭查辦，現已透由個人據點辦公室與陸企直聯方式或經第三地投資之公司，隱匿身分或資金迂迴入台從事業務，藉以規避我國法律規範。

調查局說，雖然立法院日前已三讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，因應陸企違法挖角案，調查局也在全面蒐證後二度全台大掃蕩。

調查局是於本月23日26日發動第2波同步偵辦行動，在台北、新北、桃園及新竹4個檢察署指揮下，動員7個外勤處站的百餘名調查官，搜索20處所，詢問近70人次，同步掃蕩10家違法在台陸企或研發據點。

檢調偵辦的10家陸企及研發據點，分別是1.偽台資杰華特公司(電源管理晶片IC設計研發、銷售)、2.偽外資港商芯技佳易公司(快閃記憶體IC設計)、3.陸企皓澤公司(微型驅動馬達製造)在台私設研發據點、4.偽台資台灣芯盈公司(半導體IC設計）、5.陸企華大北斗公司(導航定位晶片設計、研發，應用於衛星、汽車導航、物聯網等領域)在台私設研發據點。

6.偽台資佳佶公司(低溫共燒陶瓷LTCC製程射頻元件開發)、7.陸企芯華章公司(EDA智慧軟體系統設計開發)在台私設研發據點、8.偽外資港商舜宇公司(光學、光電零組件、攝像模組和光學量測儀器設計開發)、9.陸企中科冠騰公司(液晶顯示器研發、設計、製造)在台辦事處、10.偽台資聯創創新公司(物聯網未來產品設計開發）。

調查局指出，這10家陸企中，以研發設計導航定位晶片設計的陸企華大北斗公司在台私設研發據點，因導航定位技術，與軍武科技有關，最受矚目。

大陸深圳「和宏實業」、南京「芯華章科技」2家公司，分別在台設立子公司「聯創創新」、台灣辦公室名義，以高薪招攬台灣高科技人才，北檢26日指揮調查局台北市、新北市調查虎兵分7路搜索，約談「聯創」、「芯華章」公司負責人陳偉軒、陳郁樹2人到案。檢察官訊後不排除諭令2人交保候傳。

其中，「芯華章」成立僅2年多，先前就曾經重金挖走多名全球知名的（EDA）設備製造商、美國新思科技（Synopsys）與益華電腦公司（Cadence）執行主管及資深工程師，引起業界矚目。