台中市衛生局副局長邱惠慈指出，中市再增13位中重症住進加護病房救治，新增5人死亡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市高中以下學校遠距教學延長一週至6月2日。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市副市長令狐榮達指出，台中逾250家院所提供「快篩陽經診斷即確診」服務。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(26)日本土確診新增9944例本土個案，新增13位中重症入住加護病房，並再增5人染疫死亡，最年輕是38歲女性因併發急性胰臟炎及肺炎過逝，還有102歲人瑞不幸死亡。副市長令狐榮達強調，疫情沒有舒緩的跡象，將三管齊下持續防疫，含，高中以下學校遠距教學延長一週至6月2日、台中逾250家院所提供「快篩陽經診斷即確診」服務；2至12歲孩童及和平區居民5月30日起普發快篩試劑。

台中市連日確診人數都高居全台第二名，新增確診數迫近1萬大關，台中市衛生局副局長邱惠慈指出，新增確診民眾12歲以下佔13.3％，65歲以上佔78.1％，並新增13位中重症住進加護病房救治，其年齡從54歲到91歲，其中4人未接種疫苗，11位有慢性病史，而累計目前有72位中重症患者，其中37人插管、3位氣切、70位在加護病房。

另，今天也新增5人死亡，其年齡從38歲到102歲，其中38歲年輕女性，打一劑疫苗，有糖尿病史，卻因急性胰臟炎住院5月16日採檢確診，也併發肺炎，經救治後仍於5月23日不幸往生；而年紀最長的是102歲人瑞爺爺，他已接種2劑疫苗，5月16日發燒住院確診，收治在專責病房但仍因呼吸衰竭過逝。

而副市長令狐榮達今日主持防疫線上記者會公布防疫三部曲，包括高中以下學校遠距教學延長一週至6月2日；「快篩陽經診斷即確診」上路，台中逾250家院所提供確診、看診、給藥一條龍服務；2至12歲孩童及和平區居民5月30日起普發快篩試劑，約發給30萬3267人、超過60萬7千劑的快篩試劑。