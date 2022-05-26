選美冠軍比賽苟芸慧，外貌清麗脫俗，又擁有一絕的曼妙身材，台灣出生的她，選擇到香港娛樂圈發展，這些年來拍攝過無數的作品，還曾和香港天王郭富城傳出緋聞，後來嫁給出身錫礦大王的富二代陸漢洋，躋身上流豪門行列，不料這段婚姻卻來屢屢傳出婚變，近來她在IG發言讓人解讀有情變跡象。

今年39歲的苟允慧在2018年嫁入豪門後，婚後減少演藝圈活動，不時和丈夫公開放閃，過得上流名媛的生活，不過她也仍未放棄娛樂圈，投入許多心力在IG經營，卻被人傳出婚變消息，25日晚間她上傳一段話：「因為疫情好久沒有拍照，竟然有點不習慣」隨後還配上幾張她的美麗倩影作圖，讓思念她的粉絲很高興。

接著苟允慧繼續說道：「這幾個月下來，好險有同事朋友協助，心情是有些複雜的」並感性說道這一段話「以為一直會在的人和事，突然像泡沫一樣消失了。朋友們約起來吧，我很想妳們」正是這段被人解讀為，有些人會突然消失，是否正是在指和自己屢傳婚變消息的丈夫陸漢洋，不過此消息並未有經過證實確認。

見到她的感性多情，網友們對她告白：「散發高貴氣質，更時尚動感」、「好優雅的美女呀」、「永遠都是這麼漂亮的」、「女神好漂亮啊，拍照心情會變更好哦」至於她的閨密劉佩玥，則對她說：「Miss u(我想妳)」溫暖貼心的她，馬上回覆道「我也想妳寶貝」懶得理會網友隨意解讀情變，把注意力回報給真正關心她的人。