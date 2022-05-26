南開科技大學校長許聰鑫，說明南開與暨大兩校整合進程。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南開科技大學研議捐贈校產，由國立暨南國際大學承接，目前還在商談階段；南開科大校長許聰鑫表示，南開的校務運作、財務都很健全，現在考量兩校整合的問題，是因應少子化衝擊，為未來風險應變展開的策略作為。

許聰鑫說，南開與暨大的整合還在建立雙方共識的階段，必須雙方有意願及共識，能夠完 計畫書及行政程序，才能落實執行，不過，現在還在最初的商談階段，也還沒有成立工作平台。

許聰鑫表示，南開科大財務健全，校庫還有5億元資金，校務運作正常且經教育部評鑑全數通過；但是，由於少子化衝擊，因此希望未來幾年，能夠幫助學校和同仁維持存續的舞台，因此有整合兩校的考量，也是風險應變的策略。

許聰鑫指出，針對兩校整合問題，南開正蒐集同仁意見並提供精確資訊，讓同仁能夠理解；校方的構想，首先是尊重個人意願辦理優退優離，善盡照顧責任；其次是依同仁意願在南開退休或在過渡期轉任專案教師，編制內職工可以優退或轉任；學生在原校畢業，確保受教權。