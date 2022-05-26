高雄「岡山樂購廣場」今（26）日起試營運，但不少櫃位仍在施工。（柯宗緯攝）

岡山秀泰是北高雄首座大型影城，坐擁13廳、1500座席，業者張貼公告6月8日起試營運，但據了解仍得視工期狀況而定。（柯宗緯攝）

岡山秀泰是北高雄首座大型影城，坐擁13廳、1500座席，業者張貼公告6月8日起試營運，但據了解仍得視工期狀況而定。（柯宗緯攝）

高雄「岡山樂購廣場」今（26）日起試營運，預計6月23日正式開幕。（柯宗緯攝）

本土疫情狂燒，高雄「岡山樂購廣場」不畏疫情，今（26）日起試營運，但品牌櫃位未能一次到位，僅約6、7成開幕，大多餐飲店還在趕工，不少民眾嘗鮮逛街卻抱怨連連，質疑停車動線不良、施工嘈雜像逛工地等狀況。業者低調說，會再檢討改進，預計6月23日正式開幕。

岡山樂購廣場位於高捷捷運紅線南岡山站正對面，總面積約1萬2589坪，分為A、B兩區開發，A區為街邊店，有藏壽司、UNIQLO、NET和健身工廠，去年4月已陸續開幕，剩下無印良品還在趕工。

至於B區複合式影城百貨商場今起試營運，已吸引逾4000人入館，不過民眾反映，汽車停車動線不明，多個櫃位仍在施工中，伴隨嘈雜施工聲，地下停車場、手扶梯及廁所仍有施工痕跡，中午一度消防警報器誤響，總總未到位的表現，令人不悅。也有廠商抱怨1樓沒廁所、漏水等造成不便，質疑商場還沒準備好就開幕。

目前尚未開業的櫃位包括，1樓春水堂、全家、小米、Adidas，2樓湯姆熊、生活工場等，3樓餐飲更有9成沒開，包括瓦城、壽司郎、喬義思等。業者私下透露，整體櫃位約7成先開，部分櫃位由於缺工等狀況，仍在趕工中，另截至5月底前停車免費。

岡山樂購廣場「食力」相當受矚，其中築間集團一口氣進駐3個品牌，築間幸福鍋物、燒肉Smile已開幕，今午用餐時間幾乎座無虛席，店員也忙到不可開交。業者說，看準岡山樂購交通便利，對未來營運相當有信心，集團旗下和牛火烤霸主「有之和牛鍋物放題」也將進駐高雄岡山樂購廣場。

此外，備受期待的岡山秀泰是北高雄首座大型影城，坐擁13廳、1500座席，最大亮點是打造15公尺、挑高5層樓，也是高雄首座雷射4K超級巨幕影廳，業者張貼公告6月8日起試營運，但據了解仍得視工期狀況而定。