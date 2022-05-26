爭取桃園市長提名失利的國民黨台北市前議員羅智強，雖然相當錯愕，但仍發起「祈福走桃園」的活動，今（26）日已進行到第4天。羅智強的支持者一大早就前往現場力挺，激動之餘不禁掉下眼淚，羅智強也急忙給予擁抱，鼓勵對方一起加油。

羅智強展開的「祈福走桃園」活動，今天一早8點集合出發，不少粉絲到場給予支持，其中一名穿著紅衣的男子不捨羅智強遭到的對待，情緒激動甚至落淚，羅智強見狀急忙給予對方擁抱，說「我知道大家的心情，我也遇到很多我的困難」，互相拍著背為對方加油打氣。

事後羅智強在臉書指出，這段時間讓他難過的不是自己遇到什麼境遇，而是因為大家為了他難過而難過，「我知道大家是真的愛我、在乎我，不要為我哭泣。」

羅智強表示，「行到水窮處，坐看雲起時」，希望支持者們相信他會找到一條更值得奮鬥的方向，為愛他的人和他愛的人繼續努力，並再一次說「謝謝這位好朋友的真情，我們一起好好的好嗎？」